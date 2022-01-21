 

В Германии заявили о необходимости газопровода «Северный поток – 2»

21.01.2022, 8:58, Новости дня
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Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг выступила за скорейшую сертификацию «Северного потока – 2», пишет Zeit.

По ее мнению, Берлину следует сосредоточиться на «критическом диалоге и экономическом взаимодействии с Россией».

«Я твердо убеждена, что нам срочно нужен этот трубопровод через Балтийское море», – передает РИА «Новости» слова Швезиг на приеме Восточного комитета немецкой экономики.

Она подчеркнула, что поставки российского газа позволят Германии совершить переход к возобновляемым источникам энергии.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», – заключила политик.

Глава комитета Оливер Хермес отметил, что Швезиг во время дебатов с коллегами напоминала «скалу под ударами волн», пишет газета.

Ранее в Германии выступили против втягивания «Северного потока – 2» в военные конфликты.



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