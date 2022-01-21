 

Врач назвал случаи обязательной госпитализации при «омикроне»

21.01.2022, 8:58, Новости дня
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Маленьким детям, болеющим «омикроном», необходима срочная госпитализация, сообщил иммунолог Владимир Болибок.

Болибок заявил, что «еще одно коварство «омикрона» в том, что COVID-19 стали чаще болеть дети», у них болезнь протекает как ротовирус или энтеровирус, «как кишечная инфекция с кожной сыпью, но в более сильной форме», передает Ura.ru.

Заболеванием вызывает серьезное поражение слизистой от полости рта до толстого кишечника, при котором также могут возникать боли в горле. В таких условиях дети могут отказываться от еды и питья, у них появляются рвота, понос и повышенная температура.

«Если ребенок маленький, то обезвоживание наступает очень быстро, идет потеря сил, возникает слабость и в таком состоянии он может погибнуть, поэтому таким пациентам необходима срочная госпитализация», – заключил Болибок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил об особой опасности «омикрона» для детей.



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