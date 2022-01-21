Туристическая отрасль РФ восстановилась на 87% от допандемийного уровня

Туристическая отрасль РФ к настоящему моменту восстановилась на 87% от допандемийного уровня, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«В целом туристическая отрасль по сравнению с доковидными показателями восстановилась на 87%. По данным Минтранса, в 2021 году внутренние перелеты совершили 89 млн пассажиров, это на 22% больше, чем в 2019 году. Большой вклад в это внесли меры государственной поддержки», – передает ТАСС слова Чернышенко.

Ранее Чернышенко заявил, что реализация туристических проектов в регионах создаст тысячи рабочих мест.