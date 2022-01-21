Ванга предрекла грядущее объединение двух стран в 2022 году

О загадочном откровении Ванги рассказал бизнесмен Борис Кючуков. В 1993 году он нанес целительнице визит, поскольку был наслышан о ее даре предвидения. Все сказанное Вангой он тщательно запечатлел в блокнот.

Болгарская провидица Ванга предрекла объединение двух государств в 2022 году. Она не уточнила, какие страны решатся на такой смелый шаг. Кроме того, мир узнает «ужасную» правду, которая была скрыта от его глаз.

О загадочном откровении Ванги рассказал бизнесмен Борис Кючуков. В 1993 году он нанес целительнице визит, поскольку был наслышан о ее даре предвидения. Все сказанное Вангой мужчина тщательно запечатлел в блокнот. Однако запись обнародовал спустя почти 30 лет.

Одно из пророчеств гласит об «объединении» двух стран в единый союз против внешних врагов.

– Две страны объединятся в 2022, но Россия больше, и она не побоится. Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться и будут решать, как покорить Россию, но Россия увидит их двуликие лица, — пояснил предприниматель в эфире телепередачи «На самом деле».

У Ванги были припасены пророчества на каждый год, в том числе и на 2022-й, который обещает стать большим испытанием для всего человечества.

– Луна покажет свою скрытую сторону, и весь мир ужаснется от увиденного, люди подумают, как были они глупы, что раньше этого никто не видел. Весь мир будет смотреть на это и содрогаться, — продолжил Кючуков.

В своих прогнозах Ванга часто затрагивала проблемы человечества. Она не опиралась на пророков прошлого, но в ее словах исследователи не раз находили параллели с французским алхимиком и астрологом Нострадамусом. За 500 лет до Ванги он опубликовал немало трудов, касающихся будущего планеты, катаклизмов и испытаний. В одном из них он предрек Третью мировую войну, появление некоего «князя», чье присутствие принесет Земле немало бед и страданий.