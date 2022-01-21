Женщина только через три месяца спустя поняла, что ее подстрелили на свадьбе

Молодая женщина через три месяца после странного происшествия поняла, что в нее стреляли на свадьбе на Западном берегу недалеко от Палестины.

Она сделала компьютерную томографию и обнаружила рядом с позвоночником пулю, пишет Times of Israel.

Ади Блой была приглашена на свадьбу, где во время торжества внезапно ее пронзила безумная боль. Сначала она решила, что потянула мышцу, но она не разглядела дырку на своем платье.

Женщина рассказала, что спустя несколько минут она приложила руку на то место и заметила на ладони немного крови. Там была крошечная царапина.

Блой сказала, что не видела дыры в своем платье, а ее друзья отнеслись к ситуации несерьезно, сказав, чтобы она не волновалась.

Однако боль не проходила, и Ади попросила сделать компьютерную томографию. Сканирование обнаружило кусок металла возле ее позвоночника, и только после операции врачи поняли, что это пуля калибра 5,56 мм.

Блой сказала: «Я была спасена чудом. Врач-хирург сказал мне, что если бы пуля попала на несколько сантиметров в сторону (в любом направлении), то мне бы это причинило много вреда».

По сообщениям полиции, пуля была выпущена палестинцем из соседней деревни Мухмас, но они не уверены, было ли это намеренно или случайно. Блой обратилась в Национальное страховое учреждение с просьбой признать ее жертвой террора и профинансировать ее лечение.