 

Из-за коронавируса могут перенести праздники 23 февраля и 8 марта

21.01.2022, 8:31, Разное
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Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Минтруда предложили перенести два всероссийских праздника – День защитника Отечества (23 февраля) и Международный женский день (8 марта).

В ведомстве отметили, что такая мера позволит избежать дальнейший рост числа заболевших и позволит сохранить праздничную атмосферу.

– Практика переноса праздников широко применяется в России и не является чем-то символическим. Речь ведь не идёт о Рождестве Христовом, Пасхе или Дне Победы. Российская армия хоть и продолжатель традиций Советской армии, но дата является вполне символической, а Международный женский день и вовсе отмечают в день рождения Клары Цеткин, – заявила замминистра труда Екатерина Павлова.

Согласны с коллегами и в Роспотребнадзоре.

– Самое страшное, что может быть – это когда все россияне соберутся вместе 23 февраля и 8 марта и примутся дарить друг другу подарки, шумно праздновать, а, как мы знаем, один инфицированный «омикроном» может заразить девятерых, – уточнила глава ведомства Анна Попова.

После доработки инициатив документ будет направлен на рассмотрение в Госдуму. Экспертам предстоит найти дополнительные два дня для всенародно любимых праздников. Рассматриваются варианты с майскими выходными или Троицей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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