Ребенок с четырьмя руками и четырьмя ногами родился в Индии

В Индии женщина родила младенца, у которого, помимо обычных конечностей, на груди и животе росли дополнительные две руки и две ноги.

Местные жители уже провозгласили ребенка очередным воплощением индийского божества.

Аномальный младенец появился на свет 17 января 2022 года в больнице Садар, на востоке Индии. Пол младенца пока не раскрывается.

На опубликованных фото ребенок лежит на коленях матери в больничной палате, а вокруг стоят удивленные люди.

Вероятнее всего эта аномалия произошла на ранних строках беременности из-за неправильного развития близнецов, в результате чего тело одного близнеца было частично поглощено телом другого.

Ранее в Индии неоднократно рождались подобные дети и многих из них тоже считали воплощением божества. К счастью, в наши дни подобные аномалии можно быстро ликвидировать оперативным путем, однако в СМИ пока не указано, будут ли проводить такую операцию этому ребенку.