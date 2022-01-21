 

Песков высказался о невступлении Украины в НАТО: Все это стоит прояснить

21.01.2022, 8:22, Разное
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Официальный представитель Кремля отметил, что существует готовность обсуждать некоторые моменты по данной ситуации
со стороны Вашингтона и НАТО. Однако это не касается невступления Украины в военно-политический блок.

Дмитрий Песков объяснил, что непринятие Украины в НАТО в ближайшее время не означает отказ в будущем. “Поэтому все
это стоит прояснить”, – цитирует пресс-секретаря Владимира Путина Ura.ru. Он добавил, что необходимо узнать ответы на это из письменных документов, которые вскоре ожидаются.

Отметим, что ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что нашу страну тревожит не расширение НАТО на Восток, а только вступление Украины в Североатлантический Альянс. В свою очередь генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг полагает, что именно действия России вынуждают НАТО
к дальнейшему укрупнению.

Как писали “Дни.ру”, ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил России небывалыми санкциями. При этом он поставил Владимира Путина перед выбором:
эскалация вокруг Украины или дипломатическое решение конфликта.



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