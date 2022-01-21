 

В Кремле предупредили о дестабилизации в случае угроз США в адрес России

21.01.2022, 8:22, Разное
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Джо Байдена о том, что США могут ввести новые жесткие санкции против банковского сектора российской экономики.

Песков отметил, что такие угрозы в адрес России могут лишь испортить международную обстановку и в частности привести к дестабилизации на Украине. Кроме всего прочего, это не способствует снятию напряженности в Европе.

Песков напомнил о том, что такие выпады по отношению к нашей стране звучат в последнее время ежедневно. Америка намекает на то, что Россия якобы за свои “некие” действия заплатит тяжелую цену.

“Они (угрозы – прим. ред.) могут вселять в горячие головы неких деятелей Украины сурдину, и те могут силовым методом решить проблему Юго-Востока”, – заявил Песков.

Песков добавил, что в случае развития ситуации подобным образом ни к чему хорошему это не приведет, что безусловно беспокоит Москву, пишет URA.RU.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден заявил, что может применить против России “беспрецедентные санкции”, если в адрес Украины будет проявляться “агрессия”.

При этом в Америке отметили, что направлять своих военных на Украину они не готовы даже в случае “вторжения России”.

Стоит отметить, что Москва неоднократно заявляла о своей мирной позиции по отношению к другим странам. Президент России Владимир Путин заявлял не раз, что наша страна не собирается ни на кого нападать и никуда “вторгаться”.



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