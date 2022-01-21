 

Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

21.01.2022, 8:13, Новости дня
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Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, информирует пресс-служба Минобороны России.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей, продолжительностью около 13 часов», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что во время полета экипажи самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.

Также уточняется, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что все проводится в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили 15-часовой плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.



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