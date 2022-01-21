 

Можно не платить? Эксперт развеял мифы о кредитах

21.01.2022, 7:38, Разное
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Существует множество мифов о кредитах. Одно из самых распространенных ложных суждений о займах – “можно не выплачивать кредит, оформленный без поручителей и залогового имущества”. Алексей Лашко объяснил: если заемщик отказывается возвращать долг, пени за просрочку платежа начисляются в любом случае, а значит, сумма кредита увеличится. Если деньги не вернуть, то будет произведено принудительное взыскание, напомнил эксперт.

“Можно оформить много кредитов и не выплачивать, ведь в тюрьму не посадят”, – бытует мнение, но оно тоже неверное. По словам Лашко, безответственный заемщик рискует оказаться в суде, где его заставят не только вернуть долг, но возместить судебные расходы. Так может появиться судимость, из-за которой человека не возьмут работать даже кассиром в магазин.

Еще одно одно ложное суждение: “Не нужно вести диалог с кредиторами по телефону или через SMS-сообщения”. Эксперт считает, что ни в коем случае нельзя игнорировать звонки из компании, которая предоставила деньги, ведь ее сотрудник может войти в положение и дать отсрочку или изменить график платежей.

Ранее “Дни.ру” писали, у кого возникнут трудности с ипотекой в 2022 году. Например, сложности могут произойти у россиян с высоким уровнем кредитной нагрузки. Теперь банки обращают больше внимания на этот параметр.



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