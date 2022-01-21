Как скрыть грязные волосы: лучшие прически и секретные трюки

У многих женщин волосы быстро пачкаются. Им приходится мыть голову практически ежедневно. Но такое частое мытье неполезно, оно лишь стимулирует выработку кожного сала, и шевелюра вновь загрязняется. Что делать в таком случае? Ведь сальные пряди выглядят неэстетично. В статье мы расскажем о прическах и секретных трюках, которые помогут вам скрыть грязные волосы.

Взъерошенная прическа

Создайте на прядях небрежные волны с помощью фена или плойки. Затем немного взъерошьте волосы руками. Это замаскирует запачканные пряди, они будут казаться чище.

Мокрый эффект

Прическа с мокрым эффектом отлично маскирует немытые пряди. Для ее создания нанесите на голову гель для укладки. Затем придайте волосам нужную форму и подсушите их феном.

Такой вариант подойдет как для коротких стрижек, так и для длинных волос.

Косы

Если у вас длинные волосы, то соберите их в низкую боковую косу. Перекиньте ее через плечо. Это сместит взгляды окружающих в другую зону и отвлечет внимание от головы.

Вы можете также сделать несколько косичек и собрать их на голове в виде полукруга. Собранные волосы всегда выглядят более чистыми.

Высокий конский хвост

Высокий конский хвост хорошо маскирует немытые волосы. Чтобы придать своему образу более непринужденный вид, вы можете выпустить несколько свободных прядей вблизи овала лица,

Пучок

Соберите часть задних волос в низкий пучок Остальные пряди оставьте свободными. Попробуйте поэкспериментировать с высотой и размером пучка.

Вы можете также сделать два высоких пучка в области макушки. Такая прическа сейчас пользуется большой популярностью. Никто и не заметит, что вы забыли вымыть волосы.

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Сухой шампунь

Если ваши волосы загрязнились, а у вас нет времени на мытье, то воспользуйтесь сухим шампунем. Подождите несколько минут, а затем помассируйте голову. Расчешите волосы щеткой или расческой, чтобы удалить средство. Ваши пряди станут значительно чище.

Измените пробор волос

Сделайте прическу с боковым пробором. Ваши волосы будут выглядеть не только более чистыми, но и объемными.

Придайте объем корням

Возьмите большую и плоскую щетку. Разделите волосы на пряди.

Закрепите верхний слой одной из прядей зажимом, а прикорневую часть начешите щеткой в направлении, противоположном росту волос.

Повторите процедуру с каждой прядью. Это позволит вам отложить мытье волос еще на один день.

Используйте аксессуары

Используйте красивые заколки, а также платки и повязки на голову. Выбирайте аксессуары самых ярких тонов. Они привлекут внимание, и никто не заметит, что ваши волосы не блещут чистотой.

Вы можете завязать косынку или повязку в виде диадемы или тюрбана. Это сделает ваш образ эффектным.

Наденьте головной убор

Наденьте на голову шляпу, кепку или шапку. Это самый простой способ маскировки немытых волос. Они будут скрыты под головным убором.

Заключение

Лучше всего регулярно мыть голову и не допускать загрязнения волос. Но если вы по каким-либо причинам не успели этого сделать, то воспользуйтесь нашими лайфхаками. Если же ваша шевелюра пачкается очень часто, то попробуйте установить причину столь быстрого загрязнения и устранить ее.