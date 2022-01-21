 

Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад и фанаты не могут ее узнать

21.01.2022, 7:10, Разное
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Роза Сябитова – самая популярная российская сваха, решившая оказать поддержку молодому поколению, особенно девушек, которые считают, что их внешность мешает им хорошо жить.

Роза выложила в своем Инстаграмме старый фотоснимок, на котором запечатлена она в возрасте примерно 25 лет. Тогда она не сводила людей, а занималась премированием. На фото изображена женщина, которая имеет мало общего с представительной дамой в дорогой одежде и с хорошим мейкапом.

Тоненькая девушка восседает за столом и слегка наивно поглядывает на фотографа. Рассказывая о том периоде, Сябитова утверждает, что он был крайне неблагоприятным для себя.

До тридцати лет Роза регулярно сталкивалась как с яркими взлетами, так и громкими падениями. Качаться на таких качелях ей не нравилось, она уставала.

«Сегодня тебе крайне тяжело, завтра ты считаешь себя самым счастливым человеком в мире», – говорит сваха.

«Но было то, что заставляло меня не сдаваться и шагать вперед – понимание того, что нужно двигаться вперед, иначе невозможно».

Также женщина акцентировала внимание на том, что юном возрасте у молодых людей материальные возможности крайне ограничены, и они пытаются сделать вид, что успешны и финансово обеспечены. В пример привела популярные смартфоны Apple и брендовые вещицы.

Однако Роза не осуждает такую трату средств, а напротив, считает, что дорогостоящие вещи, будь то телефон, или дорогие ботинки, дарят уверенность в себе.



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