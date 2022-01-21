Жириновский выступил за включение Украины в состав России

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21.01.2022, 6:54, Разное
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Накануне депутаты КПРФ попросили президента России Владимира Путина рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Коммунисты отметили, что жители Донбасса уже восемь лет “живут под обстрелами”, а украинское руководство так и не выполняет Минские соглашения.

Против признания ДНР и ЛНР выступает ЛДПР. По мнению председателя партии Владимира Жириновского, это ничего не решит – мир в Донбассе установлен не будет, а угроза русским сохранится. Кроме того, как отметил лидер либерал-демократов, никто, кроме России, не признает независимость этих республик. Это лишь заставит Запад ввести новые санкции против РФ, считает политик.

По словам Жириновского, необходимо “ударить лишь раз”, да так, чтобы все запомнили, а не демонстрировать нерешительность. Лидер ЛДПР выступил за присоединение всей Украины в состав Российской Федерации. Политика цитирует “Радио 1”.

Ранее Владимир Жириновский назвал год начала Третьей мировой войны. Депутат Госдумы, комментируя появление натовских военных на Украине, заявил: полномасштабный конфликт может разгореться уже в этом десятилетии – в 2027 году.



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