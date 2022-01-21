 

Путин заставляет США гадать о своих намерениях – Bloomberg

21.01.2022, 6:54, Разное
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Президент США Джо Байден в очередной раз пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину санкциями. Американский политик пообещал, что введет доныне невиданные ограничения, если Россия вторгнется на территорию Украины. Например, они могут повлиять на операции с долларом.

Как пишет Bloomberg, хозяин Белого дома раскрыл свои планы, дав преимущество Москве. Издание предполагает, что Москва может воспользоваться этим на ближайших переговорах с США (21 января глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен встретятся в Женеве).

Bloomberg также сообщает, что стратегической целью России является Украина. Якобы Кремль хочет удержать эту страну “в своей орбите”. Путин же продолжает заставлять США “гадать о своих намерениях”, однако теперь он лучше знает, чего можно ожидать от своего оппонента.

Ранее в Европарламенте предложили ввести санкции против российских знаменитостей. Экс-министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что необходимо наложить ограничения на спортсменов, артистов, ученых и других известных людей, которые которые ездят по миру и поддерживают президента России.



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