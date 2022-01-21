В Японии зеленый чай назвали фактором подавления COVID-19



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Традиционный для японцев зеленый чай не только обладает удивительным вкусом, но и содержит много витаминов и микроэлементов. Ученые давно обратили внимание на полезные свойства этого напитка.

Так, в исследовании, недавно опубликованном в журнале Clinical Nutrition Open Science, была изучена связь между потреблением зеленого чая и тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным вирусом SARS-CoV-2 у населения Японии.

Эксперты пришли к выводу, что зеленый чай помогает снизить риск гриппа и инфекций верхних дыхательных путей. Кроме того, ученые убедились, что галлат эпигаллокатехина — органическое вещество, которое в изобилии содержится в зеленом чае — подавляет инфекцию и передачу SARS-CoV-2. Также было обнаружено, что страны с высоким потреблением зеленого чая имеют более низкий уровень заболеваемости и смертности от COVID-19.

Участниками исследования были сотрудники специализированной больницы в Токио. В работе испольовались данные продолжающегося повторного серологического исследования COVID-19 среди сотрудников Национального центра глобального здравоохранения и медицины Японии. Для участия в эксперименте медработники сдали венозную кровь на IgG и общие антитела против белка нуклеокапсида (N) SARS-CoV-2.

Медработникам был задан вопрос о потреблении зеленого чая в течение предыдущего месяца с шестью вариантами ответов: от «≤2 чашек в неделю» до «≥4 чашек в день». Участники были разделены на четыре категории на основе ответов. В изыскании принимали участие 767 мужчин и 1873 женщин в возрасте от 21 до 75 лет.

Почти 40% участников ежедневно пили зеленый чай. Потребление зеленого чая определялось с помощью анкеты, а заражение SARS-CoV-2 устанавливалось с помощью внутренних записей случаев COVID-19, подтвержденных тестами на антитела или ПЦР. В результате ученые не обнаружили статистически значимых доказательств связи между любовью к зеленому чаю и риском заражения SARS-CoV-2.

Однако у людей, которые употребляли более четырех чашек чая в день, шансы заражения SARS-CoV-2 были ниже, хотя этот результат не был статистически значимым. Ученые утверждают, что это согласуется с предыдущими данными, показывающими, что галлат эпигаллокатехина может подавлять инфекцию и передачу SARS-CoV-2.

Важно отметить, что данное исследование еще ждет оценки и рецензий научного сообщества.