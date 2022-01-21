В Совбезе Украины заявили, что российского вторжения не будет

Россия не будет совершать военное вторжение на Украину, такой вариант развития событий невозможен для Москвы, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он отметил, что РФ не сможет достичь своих целей только лишь военными средствами.

«Думаю, это невозможно», – приводит его слова газета The Wall Street Journal. Но он заявил, что у РФ есть всесторонний план по дестабилизации внутренней ситуации на Украине. Данилов отметил, что это первоочередная задача для Москвы, передает ТАСС со ссылкой на статью.

Напомним, страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.