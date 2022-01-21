Еврокомиссия посоветовала не ждать быстрого снижения цен на газ

Быстрого возврата к низким ценам на газ, характерным для прошлых лет, ждать не стоит, говорится в отчете Еврокомиссии по рынку газа за третий квартал 2021 года.

ЕК отметила, что в третьем квартале сильный рост цен продолжился. Указывается, что «спотовые контракты выросли с 37 евро за МВтч до 85 евро за МВтч». Как подчеркивается в докладе, «таких максимумов на европейских хабах раньше почти не было». После третьего квартала цена оказалась рекордной – более 100 евро за МВтч. ЕК заявила, что «форвардные контракты также значительно выросли, сигнализируя о том, что рынок не ожидает быстрого возврата к уровням цен, наблюдавшимся в предыдущие годы», передает РИА «Новости».

Расходы Евросоюза на импорт газа в третьем квартале выросли примерно в 5,6 раза – до 40 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В июле-сентябре 2020 года расходы были на уровне 7,1 млрд евро, рост в 2021 году – 462%. За три квартала 2021 года расходы ЕС на импорт газа составили 79,8 млрд евро по сравнению с 23,2 млрд евро годом ранее.

Евросоюз увеличил на 5% импорт газа в третьем квартале, при этом потребление газа в странах ЕС снизилось на 10%. Трубопроводные поставки из РФ покрыли 41% импорта (еще 27% – импорт из Норвегии, 17% – СПГ, 10% – трубопроводный импорт из Алжира). Чистый импорт газа в ЕС составил 80,7 млрд кубометров в третьем квартале, а за первые три квартала был на уровне 251,1 млрд, увеличившись на 4% с 242,1 млрд кубометров за аналогичный период 2020 года. РФ увеличила поставки газа в страны ЕС в третьем квартале на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Газопровод «Северный поток» остался основным маршрутом поставок российского «голубого топлива» в Евросоюз. Импорт по белорусскому маршруту упал на 15%, а по украинскому – вырос на 9%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в четверг на виртуальной дискуссии «Давосская повестка дня», заявила, что Евросоюз должен тратить 360 млрд евро в год на трансформацию своей энергетики и ее перевод на зеленые рельсы. По ее словам, достичь этой цифры реально, только объединив государственные и частные инвестиции, «госдотации не сотворят чудес, если не будут подкреплены частными инвестициями», передает ТАСС.

Напомним, Газпром сообщил, что европейские страны отобрали из своих подземных хранилищ газа две трети от объема газа, который был закачан в прошлом году. Норвегия заявила о неспособности заменить Россию в поставках газа в Германию.