Украинская партия назвала санкции США политическим террором

Санкции США в отношении членов украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» являются актом международного политического террора, сообщила ОПЗЖ.

Партия считает, что «санкции и заказные уголовные дела» направлены на «препятствование депутатской деятельности» и введены по «заказу преступной украинской власти». ОПЗЖ осудила США и президента Украины Владимира Зеленского за то, что они борются не с олигархами и коррупционерами, а с украинской оппозицией, передает ТАСС.

В партии полагают, что санкции стали «результатом личных договоренностей» Зеленского с властями США, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном и сенаторами, Киев «трусливо выпрашивает помощь и защиту у своих западных хозяев». ОПЗЖ сообщила о «лишении Украины суверенитета, передаче ее под внешнее управление»

Указывается, что депутат Олег Волошин, являясь зампредседателя комитета Верховной рады по интеграции Украины в ЕС, принимал активное участие в организации международных мероприятий партии. Санкции против него введены с целью помешать партии «доносить свою позицию до европейских партнеров».

Сам Волошин заявил, что ситуация «достигла того уровня абсурда в международных отношениях, когда санкции минфина США становятся критерием серьезности вклада в борьбу с системой внешнего управления на Украине». Волошин считает санкции очередным свидетельством ведущей к войне линии, которую на Украине будет проводить Вашингтон. Он рассказал, что 25 января временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин «собирает граждан США, находящихся на Украине, для инструктажа». Он уверен, что темой предстоящей беседы будет «эвакуация». «И это меня как отца троих детей и просто адекватного человека волнует гораздо больше любых санкций», – сообщил он, добавив, что «собственностью за рубежом и счетами не располагает».

Напомним, минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями РФ за рубежом». В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник.