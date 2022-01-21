 

Минус 20%: эксперты дали неутешительный прогноз по курсу рубля

21.01.2022, 6:10, Разное
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Аналитики инвестиционной компании “Ренессанс Капитал” считают, что российская валюта значительно ослабнет при эскалации конфликта на Украине. По мнению экспертов, один доллар можно будет приобрести за 80-90 рублей. Также произойдет падение акций, цены на облигации снизятся.

Согласно прогнозу аналитиков, ситуация будет напоминать события 2014-2015 годов, когда российский рынок серьезно пострадал из-за санкций Запада, которые были введены после событий в Крыму и Донбассе. В то время доллар подорожал до 80 рублей, а евро – до 100.

Напряженная ситуация на Украине уже сказывается на российской валюте, обратила внимание экономист “Ренессанс Капитала” Софья Донец. Сейчас один доллар равен 76-77 рублям, а евро – 86-87 рублям. Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем Центробанк, желая обеспечить финансовую стабильность, проведет валютные интервенции.

Ранее причину падения рубля назвал экономист НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его мнению, на котировки в настоящее время очень влияет повышение напряженности между Россией и НАТО. Однако эти волнения на рынке, как отмечал эксперт, не имеют фактических оснований, поскольку происходят на фоне хоть и громких, но ничем не подкрепленных заявлений.



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