США ввели санкции в отношении четырех украинцев, якобы связанных с Россией

Минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями РФ за рубежом», говорится в опубликованном заявлении финансового ведомства.

В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник, информирует ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.