 

США ввели санкции в отношении четырех украинцев, якобы связанных с Россией

21.01.2022, 6:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минфин США ввел санкции в отношении четырех украинцев, связанных, по версии Вашингтона, с «причиняющими вред действиями РФ за рубежом», говорится в опубликованном заявлении финансового ведомства.

В черный список попали бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник, информирует ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты ввели 20 августа санкции против двух россиян по газопроводу «Северный поток – 2». Американские санкции также затрагивают страховую фирму «Константа», компанию «Нобилити», суда снабжения «Остап Шеремет» и «Иван Сидоренко». Общее число физлиц и юрлиц, попавших под эти санкции Вашингтона, достигло 23. В их числе пока нет оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига.

Кроме того, санкции введены против Испытательного института военной медицины, Института криминалистики ФСБ и нескольких человек, которых Вашингтон считает сторона называет сотрудниками этого института. Эти санкции приурочены к годовщине «отравления» Алексея Навального.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Житель Новой Зеландии получил за других людей 10 прививок от коронавируса – СМИ

22.03 / Принц Гарри написал предисловие к детской книге. В нем он упоминает свою мать

11.05 / СБУ разоблачила мошенников, которые по $250 продавали фейковые вакцины Pfizer

13.01 / В Германии второй день подряд фиксируют рекордное число случаев COVID-19

25.08 / Трамп повторно ввел режим ЧС в Техасе

29.12 / “Мы росли в очень бедной семье, спали, как шпроты. Грязнули”. Ведущий Салем рассказал, каким было его детство в Ливане, на родине отца

06.10 / Умер основатель рок-группы Van Halen Эдди ван Хален

06.04 / Свидетели по делу Ефремова предстанут перед судом за дачу ложных показаний

13.11 / В мире: Для сохранения русского символа в Латвии придется идти на хитрости

24.02 / Еврокомиссия требует отчёта о проверках на границах — но страны ЕС лишь ужесточают ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика