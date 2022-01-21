Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России

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21.01.2022, 6:00, Новости дня
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Скандально известный белорусский комик Идрак Мирзализаде продал вид на жительство в России, сообщают СМИ.

Юморист продал вид на жительство за 15 тыс. долларов (около 1,2 млн рублей) на аукционе во время концерта на Бали, передает RT.

В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в РФ белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Его юмор в отношении русских показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение.

В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы.

Суд частично удовлетворил иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного.



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