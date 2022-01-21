 

Минэнерго Дагестана поддержало предложение запретить майнинг

21.01.2022, 6:00, Новости дня
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Врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана Ризван Мурадов поддержал заявление Банка РФ о необходимости запретить криптовалюту и майнинг.

Мурадов назвал «такое решение обоснованным и верным». Он подчеркнул, что это особенно верно для Дагестана, где «криптофермы развиваются очень динамично». Так, в 2021 году выявили «десятки фактов незаконного энергопотребления майнерами», передает РИА «Новости».

Указывается, что «неучтенное потребление ресурса, в частности, приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов». Врио министра отметил, что приходилось вводить веерные отключения из-за перегрузок на подстанциях, чтобы сохранить оборудования в исправном состоянии. Правоохранители пресекли незаконную деятельность сети «криптоферм» в Махачкалае, Кизляре, селах Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района.

«Работа в данном направлении продолжается. Однако это не исключает возможности появления новых нелегальных ферм. Поэтому, в частности, важно полностью запретить операции с криптовалютой: ее оборот и майнинг», – сказал он.

Напомним, в докладе Банка РФ говорится, что масштаб и распространение майнинга криптовалюты на территории РФ несет риска для экономики и финансовой стабильности, поэтому его нужно запретить. Использование криптовалют для оплаты товаров и услуг создает риски подрыва денежного обращения и утраты суверенитета рубля.



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