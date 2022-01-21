Мертвые сраму не имут, живым — все божья роса

Смерть Александра Градского потрясла миллионы его поклонников. Самый именитый из наставников шоу «Голос» угасал буквально на миру — в эфире. Зрители с ужасом наблюдали в последних выпусках шоу, как из него, прежде такого деятельного и энергичного, уходит жизнь. Потом в многочисленных ток-шоу по нему искренне скорбели друзья, соратники, ученики и телеведущие, плакали простые люди, пришедшие с цветами на прощание с кумиром. Андрей Малахов в поминальном выпуске «Прямого эфира» под названием «Прощай, человек-эпоха!» призывал уважать горе родных Александра Борисовича, попросивших не вмешиваться в его частную жизнь.

Немного поуважали — и довольно. Нет ничего заманчивее для ТВ, чем личная жизнь большого человека, которую сам он тщательно охранял от посторонних глаз.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Журналистов, а точнее журналюг (определение, придуманное Градским) — пронырливых, нечистоплотных, жадных до сенсаций представителей журналистского цеха, — он откровенно презирал, словно предчувствуя: и ему не избежать печальной участи знаменитостей, которые уже не могут защитить себя и своих близких от сплетен и наветов.

Первым отметился «друг» музыканта Андрей Караулов, в первые же сутки после смерти Градского опрокинувший на головы зрителей целый ворох подробностей о последних месяцах и днях его жизни. На своем ютьюб-канале «Платформа Караулова» он разместил выпуск под шокирующим названием «Самоубийство Саши». Жить Саша, по словам «лучшего друга», больше не хотел, поэтому не позволял вызывать врачей и умер в одиночестве, впав в беспамятство и держа за руку некую подругу, случайно оказавшуюся рядом. «Ему очень надо было держать кого-то за руку», — проникновенно, со слезой вещал Караулов, как будто сам стоял у смертного одра и именно ему исповедовался Градский перед своим трагическим уходом.

В чем ценность подобных откровений? А в том, что ни проверить, ни опровергнуть их невозможно. Намедни «украинский Караулов», журналист Дмитрий Гордон, в интервью Евгению Киселеву тоже огорошил зрителей массой подробностей своей сердечной дружбы с множеством великих — от Евгения Евтушенко до Виктора Степановича Черномырдина. В духе — «с Пушкиным на дружеской ноге».

Все его «друзья», что характерно, уже на том свете, а потому рассказывать об их особом расположении к себе, любимому, легко и приятно: покойные замолчали навеки.

Вот и Александру Градскому выпала незавидная доля — стать притчей на устах у всех по прихоти ненасытных «журналюг». И информационный повод подвернулся первостатейный — в Подмосковье неизвестные ограбили его вдову, заставив отдать хранившиеся в загородном доме 100 млн рублей.

Следствие по делу только началось, а тот самый Малахов, который недавно призывал уважать право покойного и его родных на частную жизнь, беспардонно вторгся и в эту частную жизнь, и в ход следствия, недвусмысленно указав на настоящую злоумышленницу — «молодую вдову с ангельским лицом», а на самом деле — «акулу-каракулу» и алчную охотницу за многомиллионным наследством.

«Молодой вдове» вменяли в вину буквально всё: и регистрацию официального брака со смертельно больным человеком за месяц до его смерти («женила на себе, этот брак вообще недействителен, какая любовь?»), и цвет волос («особенно опасны блондинки»), и модельное прошлое («наверняка она прошла через многое»), и сомнительное украинское гражданство («у нас на Киевском вокзале много таких красавиц с далеко идущими намерениями»), и знакомство с Градским на улице («не было ли здесь многоходовки — плана окрутить старика и завладеть его имуществом?»).

Одни и те же фрагменты из интервью Градского, вспоминавшего о первой встрече с будущей женой, которые в поминальном выпуске «Прямого эфира» иллюстрировали романтическую историю любви, теперь, чтобы два раза не вставать, подложили под свою версию: «опасная блондинка» не случайно почти 20 лет назад шла по Новому Арбату. Выискивала жертву — богатого «папика». Злонамеренно прожила с ним 17 лет, для отвода глаз родила двоих сыновей. Дождалась его смерти и инсценировала ограбление, чтобы не делить наследство со взрослыми детьми музыканта от предыдущего брака…

Сам покойный, положа руку на сердце, тоже не без греха. «Зачем хранил миллионы под кроватью? — бесновался один из «экспертов». — Чтобы не платить налоги, тем самым обездоливая пенсионеров. По некоторым данным, он золото и драгоценности закапывал на своем дачном участке». «Наследственная масса» включает в себя многочисленную элитную недвижимость, внушительные счета в банке и целый парк автомобилей премиум-класса. Кто слил «журналюгам» конфиденциальную информацию — вопрос не только юридической этики. Считать чужие капиталы — отдельная забава телевизионщиков, будто специально призванная возбуждать «классовую» ненависть к кумиру, у которого, по логике простых обывателей, денег куры не клюют, а у них на водку не хватает.

Судя по зрительским комментариям в ютьюбе, именно так и реагируют люди на шокирующую их информацию об имуществе знаменитостей. Негодуют. Изумляются. Требуют отчета — откуда миллионы и особняки? Что уж такого особенного сделал этот ушедший, что нажил многомиллионное состояние из разряда «нам и не снилось»? О реальных заслугах своего кумира, о его уникальном и неповторимом творческом наследии и бесценном вкладе в русскую культуру любители считать деньги в чужих карманах и не заикаются.

Караулов, призванный в «Прямой эфир» в качестве главного консультанта и знатока частной жизни Градского, вдову от обвинений в инсценировке ограбления защищал, уверял, что предупреждал о таком развитии событий, многозначительно намекал на то, что за преступлением стоит опытный человек, и сетовал на ее непредусмотрительность: если бы, мол, она догадалась привезти бандитов не к себе в дом, а к нему (рядом, по соседству), уж он бы «принял эту компанию», как положено. «Теперь же Марина потеряет все». Но виноват во всем Александр Борисович Градский: «Мы сами приводим в дом своих убийц…»

Убийцы же репутации и доброго имени известных людей входят в наши дома без приглашения. Только щелкни пультом — и вот они.

Отплясывают на костях умерших кумиров, мажут черной краской и их самих, и их близких ради «эксклюзива» и дешевых сенсаций.

А в случае, если сыщики найдут настоящих злоумышленников, ограбивших дом Градского, как Малахов и Ко будут выкручиваться? Дадут опровержение? Повинятся перед оклеветанной ими вдовой музыканта? Пойдут под суд за попытки повлиять на ход следствия и клевету? Ничего подобного! Скажут: а мы при чем? Просто обсуждали громкое преступление и одну из возможных версий. Ну не подтвердилась. Добрую же память Градского мы осквернять и не собирались. Тем более что мертвые сраму не имут.

Живым из телеящика срам и вовсе неведом. Им всё — божья роса.

Ирина Петровская, Обозреватель «Новой»

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