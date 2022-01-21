 

Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

21.01.2022, 5:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста РСФСР Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве», артисту 1 февраля исполняется 85 лет.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Лещенко Льва Валерьяновича, президента Культурного фонда Льва Лещенко, артиста-вокалиста, члена Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», – говорится в тексте указа главы государства.

Лев Лещенко 1 февраля отметит 80-летний юбилей. Артист начал певческую карьеру в Московском театре оперетты, работал в Москонцерте, выступал солистом-вокалистом Гостелерадио СССР. Известность певцу принесли композиции «День Победы», «Родительский дом», «Ни минуты покоя», «Прощай», «Почему ты мне не встретилась», «Родная Земля», «До свиданья, Москва», исполненная в финале Олимпиады-1980, десятки других.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет.



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