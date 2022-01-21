Брюссель обещал пригласить Украину на сертификацию «Северного потока – 2»

Украину «пригласят» к процессу сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда «этот вопрос дойдет до Еврокомиссии», сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко, который совершил визит в Брюссель, сообщил, что соответствующее «решение принято», это «официальная позиция». Он выразил благодарность «партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада».

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил об участии компании в процедуре сертификации оператора «Северный поток – 2», решение принял немецкий регулятор BNetzA. Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр счел правильным участие украинской стороны в сертификации оператора «Северный поток – 2», при этом указал на отсутствие права вето у Киева.