 

Брюссель обещал пригласить Украину на сертификацию «Северного потока – 2»

21.01.2022, 5:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украину «пригласят» к процессу сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда «этот вопрос дойдет до Еврокомиссии», сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Галущенко, который совершил визит в Брюссель, сообщил, что соответствующее «решение принято», это «официальная позиция». Он выразил благодарность «партнерам», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Рада».

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил об участии компании в процедуре сертификации оператора «Северный поток – 2», решение принял немецкий регулятор BNetzA. Посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр счел правильным участие украинской стороны в сертификации оператора «Северный поток – 2», при этом указал на отсутствие права вето у Киева. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Стало известно о втором взрыве в порту Бейрута

08.12 / Байден исключил отправку войск США на территорию Украины для защиты от РФ

08.01 / В Одессе из-за локдауна запретили продажу презервативов

02.06 / Обозреватель El País – европейские санкции против Белоруссии подтолкнут Минск в объятья Москвы

06.05 / Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком

01.09 / Байден сделал заявление перед встречей с Зеленским

11.04 / Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции россиян

01.06 / Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза РФ и Белоруссии

02.05 / Le Figaro – пандемия лишила французов молодости

30.06 / Роспотребнадзор назвал действия после вакцинации от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика