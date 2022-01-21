«Я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне»

В Нижнем Новгороде попытались похитить федерального судью с семьей, но удалось увезти только его жену. Как это было — рассказывает адвокат, ставшая свидетелем событий.

В Нижнем Новгороде с ведома и при участии 7 отдела полиции по Нижнему Новгороду, ГСУ МВД по Нижегородской области, УФСБ по Нижегородской области произошла попытка похищения федерального судьи с действующим статусом Сайди Вахаевича Янгулбаева, его супруги Заремы и дочери Алии.

Федеральный судья Сайди Янгулбаев (справа) и оперативный сотрудник ГУ МВД по ЧР Адам Мадигов (в капюшоне) — единственный, кто показал удостоверение. Справа — адвокат Наталья Добронравова

К тяжело больной (дибетом) Зареме применена физическая сила, также об избиении сообщает адвокат семьи Янгулбаевых Наталья Добронравова.

Физическое насилие осуществляют представители чеченского ГУ МВД по г. Грозному.

Лишь один из чеченцев, ворвавшихся в квартиру к судье, показал свои документы. Это был оперативный сотрудник ГУ МВД по ЧР Адам Мадигов.

Накануне сотрудники полиции Чечни приехали в Нижний Новгород с постановлением о принудительном приводе Сайди Янгулбаева и его жены для допроса в качестве свидетелей по делу о мошенничестве, которое находится в производстве следователя СК по Чечне.

В данном постановлении не учтен статус федерального судьи Янгулбаева, что фактически делает его незаконным. Кроме того, ни он, ни его супруга не получали ранее повесток с вызовом на допрос, а также они ничего не могут пояснить по данному делу, по которому их сделали свидетелями только по формальному поводу — чтобы доставить в Грозный.

ОБНОВЛЕНО«Я, как человек, который стоял непосредственно у двери, получила сразу в глаз»Показания адвоката Натальи Добронравовой, ставшей свидетельницей попытки похищения судьи Янгулбаева, вывоза его жены в неизвестном направлении и самой пострадавшей от действий, предположительно, чеченских силовиков.

— К месту жительства федерального судьи Сайди Янгулбаева я приехала примерно в 17 часов. У дома я заметила две машины марки «Мерседес» с чеченскими номерами — B666 EC 126 и ЕКХ 068 95, обе машины были с затененными стеклами (запрещены в Чечне распоряжением главы региона Кадырова — Е. М.). У подъезда я увидела минимум четырех лиц чеченской национальности, я поняла, что это чеченцы, так как давно работаю в Чечне. Все они были в капюшонах и в медицинских масках.

Я поднялась на 7 этаж, там стояло еще человек шесть, все они были в масках и в штатском. Я представилась и спросила, кто они и с какой целью тут находятся. Они отказались представиться, но одновременно «пробили меня». То есть они звонили в Чечню и разговаривали на чеченском языке, после чего сказали мне, что «знают прекрасно, кто я такая». Они пояснили, что у них есть постановление о принудительном приводе Сайди Янгулбаева и его жены Заремы на допрос в качестве свидетелей в г. Грозный. Они отказались показать мне постановление.

Я сказала, что постановление незаконно, так как Сайди Янгулбаев — действующий федеральный судья и любые следственные действия с ним возможны только с санкции Генеральной прокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Они мне не поверили, но опять стали «пробивать» эту информацию — связались с кем-то в Чечне и после разговора на чеченском языке, в котором звучали слова «Янгулбаев», «судья», «спецсубъект», они признали, что это действительно так, то есть что они действуют незаконно в данный момент.

Еще один человек оказался русским.

Как я поняла, это оперативный сотрудник ГСУ МВД по Нижнему Новгороду (он отказался представиться и предъявить свое удостоверение), так как он сказал мне, что «все мое руководство ГСУ МВД по Нижнему Новгороду полностью в курсе этой ситуации». То есть из его слов я поняла, что руководство ГСУ МВД по Нижнему Новгороду было «полностью в курсе ситуации», что чеченские полицейские пытаются незаконно доставить в Чечню действующего федерального судью и оказывало чеченским полицейским всяческое содействие.

Затем приехали еще два сотрудника полиции. Как я поняла, их вызывал дежурный по УФСБ по Нижегородской области (в УФСБ позвонил Сайди Янгулбаев и сказал, что в отношении его и его семьи совершается преступление, в частности, в его жилище пытаются ворваться неизвестные с целью похищения его, его супруги и его дочери. Из звонка корреспондента «Новой газеты» в УФСБ по Нижегородской области стало понятно, что дежурный не поверил федеральному судье, однако, вызвал полицию). Полицейские, которые приехали по вызову УФСБ на место, выяснили личности находящейся в подъезде дома людей и сказали, что «они сами в этой ситуации не смогут разобраться и пусть с этим разбирается руководство отела полиции, в котором они работают (7 отдел полиции по Нижнему Новгороду — Е. М.)». Они связались по рации с кем-то из начальства, сказали, что кто-то из начальства сейчас подъедет, а сами уехали. Никто из 7 отдела полиции на место так и не приехал.

Вместе с приехавшими по вызову УФСБ сотрудниками полиции, правозащитниками ОО «Комитет против пыток» и адвокатом Натальей Добронравовой в квартиру Сайди Янгулбаева вошел и один из чеченских полицейский. Он — единственный, кто представился: майор полиции, сотрудник ГУ МВД по Грозному Адам Мадигов. Он также показал постановление следователя СУ ГУ МВД Б.З. Хусаинова, который и выписал постановление о принудительном приводе.

Мне сразу стало понятно, что данное постановление — фикция, так как Янгулбаевых сделали «свидетелями» по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году (а они не живут в Чечне с 2017года), в постановлении не указано, по какой причине они были признаны по этому делу свидетелями, на постановлении была отметка о якобы неоднократно посланных повестках для явки на допрос в несуществующий в Нижегородской области город. Кроме того, следователь не мог не знать, что пытается принудительно доставить на допрос федерального судью, на что он не имел права.

Пока полицейские, вызванные УФСБ по Нижегородской области, находились на месте, чеченский полицейские вели себя смирно. Но как только сотрудники полиции уехали, около 8 человек ворвались в квартиру, в которой проживает федеральный судья. Я, как человек, который стоял непосредственно у двери, получила сразу в глаз. Правозащитников «Комитета против пыток» силой затолкали и заперли в одной из комнат, в комнату, в которой находились судья и его жена, ворвались четверо человек и стали силой выволакивать Зарему из квартиры.

В процессе избиения 59-летняя гражданка потеряла сознание. Ее волоком спустили с лестницы как мешок картошки, на ней было легкое платье и тапочки на босу ногу (температура воздуха в Нижнем Новгороде — минус 10 градусов — Е. М.). Ее лекарства (Зарема — инсулинозависимый диабетик) остались дома, как и ее документы.

Судью Сайди Янгулбаева, пытавшегося защитить свою жену, ударили по лицу, избили и его дочь Алию.

В момент избиения я дозвонилась дежурному следователю СУ СК по Нижегородской области. Он слышал отчаянные крики Заремы и ее дочери Алии, слышал, как орали и матерились чеченские полицейские. Он сказал, что по месту происшествия приедет дежурная следственная бригада, однако, прошло уже больше часа, до сих пор никто не приехал».

Наталья Добронравова, адвокат. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

В декабре прошлого года по такой же схеме в Грозный были доставлены родственники чеченского блогера Тумсо Абдурахманова — его теща и престарелая бабушка жены. Обе женщины, по словам Абдурахманова, были незаконно лишены свободы в Чеченской республики и находились в секретной тюрьме несколько недель.

Сайди и Зарема Янгулбаевы являются родителями чеченского блогера Ибрагима Янглубаева, которого власти Чечни подозревают в администрировании популярного телеграм-канала «Адат». В декабре прошлого года этот канал, в котором публикуется критика чеченских порядков, был признан Заводским судом Грозного «экстремистским».

В связи с попыткой вывезти незаконно федерального судью и его жену в Чечню Сайди Янгулбаев обратился в УФСБ по Нижнему Новгороду.

УФСБ не поверило чеченцу в том, что он является федеральным судьей и отказалось вмешаться в данную ситуацию.

Однако вызвало к дому, где проживает судья с семьей, наряд полиции. Данный наряд полиции вызвал руководство 7 отдела по Советскому району МВД по Нижнему Новгороду и при участии этих полицейских Зарема Мусаева, жена Сайди Янгулбаева, была насильно передана в руки чеченских полицейских.

В данный момент ее увозят в Чечню. Самого судью трогать не решились (из-за его статуса судьи, который допускает любые следственные действия только с разрешения Генеральной прокуратуры и Высшей квалификационной коллегии судей РФ). Однако в попытке прекратить физическое насилие в отношении своей супруги и ее похищение он получил травмы.

Дежурный УФСБ по Нижнему Новгороду, с которым связалась «Новая газета» и который отказался представиться, сказал: «Такого не может быть».

Елена Милашина, обозреватель

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