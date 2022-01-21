Благоприятные дни для смены работы в 2022 году

Карьерный вопрос, пожалуй, один из самых важных после семейного счастья, ведь для нас важна и социальная реализация и сколько мы зарабатываем. Астрология помогает понять, в какой период стоит подписывать трудовой договор, а когда, наоборот, не время активных действий.

Очень важно исключить периоды ретроградных планет из персонального плана выхода на работу. Рассылать резюме и ходить на собеседования можно, а вот приступать к трудовым обязанностям крайне не рекомендуется. Дело в том, что далее либо сама работа может разонравиться, либо могут вскрыться какие-то нюансы, о которых изначально речи не было.

Сохраняйте себе периоды, в которые не стоит выходить на новую работу в 2022 году:

весь январь до 4 февраля;

с 10 мая по 3 июня;

с 10 сентября по 2 октября;

с 30 октября и по 18 января 2023.

Всю первую половину года поддержка от счастливой планеты Юпитер будет у людей, занятых в творческих профессиях: музыка, живопись, дизайн. А также морские и речные путешествия, алкогольный бизнес и конечно, у медицинских работников.

Начиная с середины мая, удача в карьере будет у людей, занятых в сфере фитнеса, у военных, спасателей, экспертов по безопасности, хирургов и сотрудников МЧС. Это отличное время для старта своего бизнеса или регистрации ИП.

Ниже перечислены дни, наиболее благоприятные для трудоустройства в 2022 году: