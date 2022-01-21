 

Благоприятные дни для смены работы в 2022 году

21.01.2022, 4:42, Разное
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Карьерный вопрос, пожалуй, один из самых важных после семейного счастья, ведь для нас важна и социальная реализация и сколько мы зарабатываем. Астрология помогает понять, в какой период стоит подписывать трудовой договор, а когда, наоборот, не время активных действий.

Очень важно исключить периоды ретроградных планет из персонального плана выхода на работу. Рассылать резюме и ходить на собеседования можно, а вот приступать к трудовым обязанностям крайне не рекомендуется. Дело в том, что далее либо сама работа может разонравиться, либо могут вскрыться какие-то нюансы, о которых изначально речи не было.

Сохраняйте себе периоды, в которые не стоит выходить на новую работу в 2022 году:

весь январь до 4 февраля;

  • с 10 мая по 3 июня;
  • с 10 сентября по 2 октября;
  • с 30 октября и по 18 января 2023.

Всю первую половину года поддержка от счастливой планеты Юпитер будет у людей, занятых в творческих профессиях: музыка, живопись, дизайн. А также морские и речные путешествия, алкогольный бизнес и конечно, у медицинских работников.

Начиная с середины мая, удача в карьере будет у людей, занятых в сфере фитнеса, у военных, спасателей, экспертов по безопасности, хирургов и сотрудников МЧС. Это отличное время для старта своего бизнеса или регистрации ИП.

Ниже перечислены дни, наиболее благоприятные для трудоустройства в 2022 году:

  • Январь: нет таких дней;
  • Февраль: с 5 по 12 число;
  • Март: со 2 по 7 и с 28 по 30 число;
  • Апрель: с 6 по 8, с 11 по 15, 27 и 28 число;
  • Май: нет таких дней;
  • Июнь: 23 и 24 число;
  • Июль: с 9 по 11 число;
  • Август: с 15 по 19 и 30, 31 число;
  • Сентябрь-Декабрь: нет таких дней.


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