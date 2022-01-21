Основные отличия подделок от фирменных амортизаторов

Водители со стажем хотя бы раз имели дело с бракованными или поддельными амортизаторами. Они выдают себя низкой эффективностью гашения вибраций и склонностью к утечке масла через уплотнители. Согласно статистике, собранной независимыми экспертами и маркетплейсом запчастей Avto.pro, от 15 до 25% амортизаторов на рынке оказываются подделками. И чем выше популярность бренда, тем выше шанс столкнуться с подделкой. К примеру, амортизаторы Монро подделывают нечасто, а подлинность стоек Каяба нужно проверять всегда.

Чем хороши фирменные стойки

Крупные производители амортизаторов работают как на конвейеры автомобильных концернов, так и на нужды вторичного рынка запчастей. Как отмечают представители именитых брендов, доля брака составляет менее 0,5% от всего объема выпуска. Среди основных отличий фирменных амортизаторов от подделок они выделили следующие:

Высокая прочность металла, низкая склонность к изломам;

Долговечность и стойкость к механическим воздействиям;

Хороший акустический комфорт (также зависит от типа амортизатора);

Достойное качество исполнения крепежей и резиновых элементов;

Полная комплектация;

Наличие гарантий от изготовителя.

Поддельные амортизаторы оказываются слишком жесткими или мягкими, а вследствие низкого качество сальников они начинают течь уже спустя несколько недель или месяцев эксплуатации. Внешних отличий таких амортизаторов от фирменных изделий много. Производители идут навстречу покупателям и внедряют специальную защиту подлинности запчастей.

Как отличить подделку

Советуем покупать амортизаторы в крупных магазинах, а не рынках запчастей – подделки здесь встречаются чаще. Чтобы гарантированно определить контрафактную запчасть, водителю стоит иметь под рукой несколько фото фирменных стоек и их упаковок. При покупке нужно обратить внимание на следующее:

Упаковка – не имеет дефектов, выполнена из жесткого картона, может иметь упаковочную пленку;

Маркировка – есть артикул/товарный код, указана партия, место производства;

Штампы на корпусе – хорошо читаемы, дублируют часть информации с этикеток;

Этикетки – хорошо читаемы, имеет верный товарный знак, опционально QR-код, голограмму.

Обязательно проверьте качество сварки. Некоторые производители практикуют нанесение защитных насечек на сварочные швы. Также убедитесь в полноте комплектации. Если корпус амортизаторы окрашен равномерно и не имеет следов дефектов или ржавчины, то перед вами фирменное изделие.