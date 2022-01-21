Экс-глава НАТО рассказал о «пугающей» шутке Путина про альянс

Президент РФ Владимир Путин напугал своей шуткой во время первого заседания Совета РФ – НАТО представителей Североатлантического альянса, рассказал изданию Foreign Policy британский политик и глава блока в 1999–2004 годах Джордж Робертсон.

Он вспомнил, что российский президент обратился к нему во время выступления с ироничным предложением о переименовании штаб-квартиры НАТО. По словам Робертсона, переводчик уловил игру слов и удачно пересказал шутку Путина присутствующим, передает РИА «Новости».

«Он сказал: «Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета РФ – НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?» – рассказал Робертсон. Он уточнил, что в английской интерпретации это звучало как House of Soviets.

Экс-глава альянса добавил, что шутка Путина особенно напугала польскую делегацию.

«Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера», – сказал Робертсон. При этом он отметил, что встреча оказалась плодотворной для всех сторон.

Ранее Робертсон рассказал, что в начале своего президентства Путин планировал вступление РФ в Североатлантический альянс.