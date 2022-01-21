 

Стало известно о внебрачном сыне Абдулова

21.01.2022, 4:16, Новости дня
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Найден внебрачный сын советского и российского актера Александра Абдулова, сообщают СМИ со ссылкой на самого мужчину и на близких артиста.

Родственники актера обнаружили в потайном кармане пиджака Абдулова фото мальчика, после чего принялись искать потенциального сына актера, передает «Комсомольская правда».

Бывшая гражданская жена актера Виктория Лановская, с которой он расстался за полгода до свадьбы с Юлией Мешиной, сообщила, что приехала поговорить с вдовой старшего брата артиста Альбиной.

«Пили чай, вспоминали былые времена, много говорили о Саше. В какой-то момент она сказала, что хочет сделать мне подарок. Этим подарком стал белый пиджак фирмы «Армани», в котором Саша снимался в фильме «Гений», – поделилась она.

На обороте обнаруженной фотографии есть подпись: «Саша, это твой сын. Оля». После поисков мужчину со снимка удалось найти – он прислал такие же снимки. Его зовут Александр Коваль.

В его свидетельстве о рождении не указан отец, в графе «имя матери» стоит Ольга. Он родился в казахстанском Усть-Каменогорске.

Ольга Коваль растила сына одна и никогда не была замужем. Сперва она работала швеей, а затем ушла из профессии и начала работать в магазине.

По словам Ольги, с Александром Абдуловым она познакомилась в 1986 году на Украине. Тогда 26-летнюю швею из Казахстана пригласили поработать костюмером на Одесскую киностудию. В тот год Абдулов снимался в фильме «Десять негритят». Про сам роман Ольга рассказывать не захотела в деталях.

На тот момент Абдулов был официально женат на своей первой супруге Ирине Алферовой.



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