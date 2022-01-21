Чижов усомнился в возобновлении работы Совета РФ – НАТО

Встречу РФ и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе не следует считать полноценным возобновлением заседаний Совета РФ – НАТО, сообщил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

Чижов полагает, что Совет «не возобновился». По его мнению, встреча в Брюсселе была «исключением». Он пояснил, что работа Совета «постепенно сошла на нет», так как «не было позитивной повестки дня». «О чем говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверное это не имело смысла, – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». – А встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет РФ – НАТО нам не нужен».

Напомним, в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета РФ – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США.