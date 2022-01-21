Блинкен заявил о «вызове европейской безопасности» со стороны России

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США якобы стремились к позитивным отношениям с Россией, но Москва отвергала инициативы Вашингтона.

Госсекретаря спросили, собирается ли он «проявить добрую волю по отношению к России» на переговорах с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Блинкен заявил, что США «демонстрировали добрую волю не только в последние недели, но и на протяжении многих лет», передает ТАСС со ссылкой на ZDF.

По его версии, США хотели бы видеть Россию, «которая направляет энергию, ресурсы и таланты великой державы на по-настоящему совместную работу». Он сказал, что речь идет о «проблемах, влияющих на всех наших граждан». В частности, Блинкен назвал «борьбу с коронавирусом, изменение климата или воздействие новых технологий».

«Мы ничего не желали бы больше, нежели работать с Россией по всем этим направлениям», – сообщил он. добавив, что «в течение многих лет НАТО обращалось к РФ с тем, чтобы установить прозрачные и более позитивные отношения». Однако, как утверждает глава Госдепа, Москва отвечала «отказом».

По его словам, «в последние годы проблемой было не НАТО». НАТО – «оборонный альянс, который действует при полной прозрачности, и это добровольный альянс», сообщил он. «Дело в России», – сказал Блинкен, добавив, что «Россия по-настоящему бросила вызов европейской безопасности».

Напомним, Блинкен сообщил, что в Женеве намерен призвать главу МИД РФ Сергея Лаврова к совместной работе над архитектурой безопасности Европы. При этом госсекретарь сказал, что не ожидает прорывов от переговоров.