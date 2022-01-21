 

Welt – Бербок под подозрением — прокуратура начала расследование в отношении руководства немецких зелёных

21.01.2022, 3:48, Новости дня
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Прокуратура Берлина начала расследование в отношении федерального правления партии «Союз 90 /Зелёные» по подозрению в злоупотреблении доверием, пишет Welt. Среди подозреваемых и сопредседатели партии, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек. Речь идёт о причастности руководства партии к решениям о выплате незаконных специальных надбавок, связанных с коронавирусом, — в первую очередь самим себе.

Прокуратура Берлина проводит расследование по первоначальному подозрению в злоупотреблении доверием в отношении всех шести членов федерального правления зелёных. Среди них и оба лидера партии Роберт Хабек и Анналена Бербок.

В партии это подтвердили. Причиной предположительно являются незаконные специальные выплаты, связанные с коронавирусом. Члены федерального правления получили от своей партии по 1500 евро. Но деньги уже возвращены. Расследование было начато по заявлениям частных лиц.

Конечно, главный вопрос: это буря в стакане воды или это чем-то грозит зелёным. Из ведомства федерального канцлера к нам подключается Михаэль Вюлленвебер.

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Теперь вам придётся повторить вопрос ещё раз. Ветер здесь относительно сильный, и это, так сказать…

Не даёт нам ничего понять! На немецком телевидении такого быть не должно, конечно. Михаэль, это буря в стакане воды или на зелёных действительно что-то надвигается?

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: В любом случае, это всё прежде всего крайне неловко, сам инцидент. Уже было известно, что федеральное правление зелёных утвердило выплату надбавок из-за коронавируса в размере 1500 евро, чего не должно было быть. Их максимальная сумма — 300 евро. Прежде всего, для этих целей нужно было привлечь ещё несколько партийных органов, потому что забавно, конечно, что федеральное правление само решает этот вопрос и таким образом создаёт для себя финансовую выгоду. Некоторым из зелёных это совсем не понравилось.

Про «магазины самообслуживания» стало известно ещё до выборов, а сейчас прокуратура проводит проверку, и у неё нет других вариантов, потому что к ним поступило несколько заявлений граждан, основанных на отчётности в тот период. Сейчас проводятся расследования и предпринимаются попытки всё это подтвердить. Я не думаю, что всё это в конечном счёте приведёт к отставкам. Но, конечно, это в высшей степени щекотливая ситуация для её участников, для всего федерального правления и, конечно, для Анналены Бербок и Роберта Хабека в особенности.

Дата выхода в эфир 19 января 2022 года. 



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