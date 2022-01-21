 

Генсек ОДКБ указал ООН на легитимность операции в Казахстане

21.01.2022, 3:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В разговоре с помощником генсека ООН Мирославом Енча генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул легитимный характер операции Коллективных сил ОДКБ в Казахстане, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зась указал, что миротворческая операция проводилась «на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева» в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в секретариате ООН, передает ТАСС.

Енча сказал, что «его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане». Он «положительно оценил оперативность контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН и подчеркнул, что генеральный секретарь ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента».

Зась заявил, что ОДКБ продолжит деятельность по «укреплению военной составляющей», по «борьбе с терроризмом», с каналами вербовки террористических организаций и финансирования, по борьбе «с нелегальной миграцией, с наркотрафиком», передает РИА «Новости».

При этом он считает, что коренной перестройки деятельности ОДКБ по итогам событий в Казахстане не требуется, хотя определенные выводы будут сделаны. Он отметил, что все миротворцы покинул Казахстан, «все 100% вышли живыми и здоровыми, потерь нет, вся техника выведена, запасы вывезены, и операция завершена успешно».

ОДКБ приветствует начавшиеся переговоры между РФ и США и надеется, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах. ОДКБ рассчитывает, что переговоры приведут к «снижению напряженности в регионе, в том числе в зоне ответственности ОДКБ».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

03.02 / В РФ завершились госиспытания стреляющей по принципу «пустил – забыл» ракеты

29.12 / Евгений Гришковец стал главой общественного совета при ФСИН

23.10 / В связи со смертью полицейского в Чернигове подозрение объявили двум патрульным, теперь подозреваемых шесть

11.11 / Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

08.01 / Ученые раскрыли секрет долгой жизни у черепах

18.09 / Мнения: Как украинцы полюбили американские бомбы

20.06 / Генсек ОБСЕ посетит Россию, один из вопросов повестки дня – война на Донбассе

27.06 / В ВОЗ назвали ситуацию со штаммом «дельта плюс» тревожной

19.09 / В Москве зафиксировали рекордную явку на электронное голосование

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика