Генсек ОДКБ указал ООН на легитимность операции в Казахстане

В разговоре с помощником генсека ООН Мирославом Енча генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подчеркнул легитимный характер операции Коллективных сил ОДКБ в Казахстане, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зась указал, что миротворческая операция проводилась «на основании обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева» в соответствии с Договором о коллективной безопасности и Соглашением о миротворческой деятельности ОДКБ, которое зарегистрировано в секретариате ООН, передает ТАСС.

Енча сказал, что «его впечатлили скорость и отменная организация по переброске и развертыванию Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане». Он «положительно оценил оперативность контактов между Секретариатом ОДКБ и ООН и подчеркнул, что генеральный секретарь ООН своевременно получил информацию от ОДКБ о развитии событий и вводе миротворческого контингента».

Зась заявил, что ОДКБ продолжит деятельность по «укреплению военной составляющей», по «борьбе с терроризмом», с каналами вербовки террористических организаций и финансирования, по борьбе «с нелегальной миграцией, с наркотрафиком», передает РИА «Новости».

При этом он считает, что коренной перестройки деятельности ОДКБ по итогам событий в Казахстане не требуется, хотя определенные выводы будут сделаны. Он отметил, что все миротворцы покинул Казахстан, «все 100% вышли живыми и здоровыми, потерь нет, вся техника выведена, запасы вывезены, и операция завершена успешно».

ОДКБ приветствует начавшиеся переговоры между РФ и США и надеется, что стороны услышат друг друга и найдут развязки в имеющихся проблемах. ОДКБ рассчитывает, что переговоры приведут к «снижению напряженности в регионе, в том числе в зоне ответственности ОДКБ».

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что миссия ОДКБ в сжатые сроки сумела помочь Казахстану справиться с возникшими проблемами, это говорит о ее эффективности.