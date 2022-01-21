Рашкин показал электронный браслет и посоветовал «не попадаться»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который обвиняется в незаконной охоте, показал электронный браслет ФСИН на ноге и специальное устройство на поясе.

На видеозаписи политик поднял правую штанину и показал электронный браслет на ноге. Также он показал устройство на ремне брюк и назвал его «мобилой». Рашкин объяснил, что устройство следит, не разговаривает ли он по телефону, передает «СарИнформ» со ссылкой на Telegram-канал «Плохие новости».

«Вот видите, здесь прибор распознает ваш телефон и сразу показывает, что он рядом. Если я буду говорить по нему, это будет нарушение. Будет уже тюрьма», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Он также сообщил, что «в ванне сигнал не пробивает слой воды», если «прибор не будет работать три часа, приедут сотрудники УФСИН». «Проверят, в ванной я или ушел.», – сказал он.

«Все серьезно, ребята, все серьезно. Не попадайтесь», – добавил Рашкин.

Напомним, Рашкина подозревают в незаконном убийстве лося. Его задержали в Саратовской области с тушей животного в машине. Рашкина уже признали виновным по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Его лишили прав на управление транспортным средством и назначили штраф в 30 тыс. рублей. Кроме того, ему предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору».