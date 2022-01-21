 

Памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтировали

21.01.2022, 3:34, Новости дня
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Демонтирован бронзовый памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который находился у входа в Музей естественной истории в Нью-Йорке, сообщают СМИ.

Washington Post пишет, что памятник «был демонтирован ночью в среду со своего места», передает РИА «Новости».

Напомним, власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника в 2020 году, после погромов и протестов, которые произошли в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.



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