Мнение: Без хитростей

Давление Запада и в первую очередь США на Кремль ведется в очевидном формате: поставить кремлевских обитателей (или где они там на самом деле прячутся, хотя это уже и непринципиально) перед абсолютно неприемлемым выбором. Если ранее Путину оставляли возможность отойти с сохранением лица или по крайней мере без нарочитого избиения (яркий пример — визит швейцарского президента Буркхальтера, во время пресс-конференции с которым Путина просто корёжило до каких-то совсем неприличных судорог — но тогда ему дали отползти, хотя на полмесяца он и исчез). Сейчас же напротив — каждый день отвешиваются откровенные оплеухи. Причем в стиле откровенных быдланов с гаражей. Видимо, чтобы быстрее вспомнилась юность президента.

В той шакальей стае, которую представляет из себя нынешний кремлевский бомонд, и который во многом оттуда, из гаражей, и выполз — вначале в мелкий, затем в крупный криминал, потом — в политику, в этой стае отношение к вожаку соответствующее. Все смотрят, как он себя будет вести.

Проблема-то в том, что тут уже ни по умному, ни по-тупому отвечать не получится. Пространства для маневра нет. Любое прямое решение станет катастрофой. А для непрямого времени всё меньше. Напомню: прямое решение — это победить врага. То есть, коллективный Запад плюс Украина. Точнее, Украина, за которой весь коллективный Запад. Думаю, тут исход борьбы очевиден. Причем Байден уже произнес слова «ядерное оружие», предупреждая без дураков, что даже не рассматривает в здравом ключе попытку не только применения, но и угрозы им. Непрямое решение — разрушить планы противника. Здесь тоже все очевидно: Кремль уже не скрываясь толкают в конфликт, а значит — нужно не просто выскочить, но и сделать это внятно для своих, которые задаются вполне логичными вопросами: и на кой ты всё это затеял?

Чтобы «выскочить», нужно срочно создавать повод, какой-либо параллельный кризис. Это азы любого антикризисного управления, здесь нет ничего запредельно умного. Но на это нужно время, а вот его-то, похоже, Кремлю никто давать не хочет. Каждый день даются новые вводные, вынуждая Кремль дергаться и реагировать на каждую. Смысл этих вводных тоже не бином Ньютона: не дают возможности сосредоточиться и выработать хоть какую-то тактику. Про стратегию и речи нет, ее нужно было создавать гораздо раньше.

Запад умеет в кризисы, он их даже любит. Особенно, когда участвует в них опосредованно, не напрямую. Сейчас Штаты буквально толкают Путина на войну с Украиной, не особо даже интересуясь мнением Украины на этот счет. Начинаются совсем уж бесхитростные ходы — если вторжение будет маленьким, то мы можем и не отреагировать. Большим — ну вот тогда да. Посыл понятен — хочешь сохранить лицо — сымитруй нападение и быстренько убеги. А мы типа не заметим. Мамой клянусь.

Саддама примерно так же под конец примитивно и по-простому загоняли в Кувейт. И он тоже попал в ситуацию, когда выскочить было уже решительно невозможно.

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