 

Мнение: Реклама в Тегеране

21.01.2022, 3:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Креативная социальная реклама в Тегеране в поддержку хуситов. Ждем новых ракетных ударов по саудитам и эмиратчикам.

Плюс еще.


Раиси в Государственной Думе.

По итогам переговоров объявлено, что в ближайшие дни начнутся крупные военно-морские учения России, Ирана и Китая.

Ну и еще бодрое видео из Йемена. Отражение атаки мотопехоты бригады "Амалика" к северу от Хариба. Несколько уничтоженных МРАПов + зажигательный забег экипажа одного из них под шквальным пулеметным огнем (спойлер,убегут не все).

Хайлайты.

Большое видео.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Леонид Ярмольник объяснил нежелание праздновать дни рождения

11.11 / В Сети появился новый трейлер игры Spider-Man: Miles Morales

18.01 / Скандалы: Россельхозбанк взялся за Хотина

10.10 / Почему она полетела в космос

22.01 / В Якутии сгорел многоквартирный жилой дом

23.08 / «Нам пришлось столкнуться с наступлением большевиков практически в одиночку»

29.05 / Бермуды будут самыми модными шортами летом 2021 года: актуальные модели, с чем их сочетать

16.03 / Перепутавший москвича с «ведьмой» петербуржец расправился с ним молотком

25.06 / У большинства пациентов с COVID-19 обоняние восстанавливается за год — исследование

10.10 / Мнение: Ветряная энергодержава, детский ядерный реактор и демонополизация интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика