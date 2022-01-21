Мнение: Реклама в Тегеране
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Креативная социальная реклама в Тегеране в поддержку хуситов. Ждем новых ракетных ударов по саудитам и эмиратчикам.
Плюс еще.
Раиси в Государственной Думе.
По итогам переговоров объявлено, что в ближайшие дни начнутся крупные военно-морские учения России, Ирана и Китая.
Ну и еще бодрое видео из Йемена. Отражение атаки мотопехоты бригады "Амалика" к северу от Хариба. Несколько уничтоженных МРАПов + зажигательный забег экипажа одного из них под шквальным пулеметным огнем (спойлер,убегут не все).
Хайлайты.
Большое видео.
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Источник: Colonel Cassad
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