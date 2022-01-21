 

Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям

21.01.2022, 2:49, Новости дня
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Депутаты Европейского парламента большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане из-за недавних протестов и беспорядков, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции против казахстанских чиновников за нарушение в области прав человека.

Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35, а воздержали – 47. Резолюции носят лишь декларативный характер, но их во внимание принимают.

Так, депутаты призвали «ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года».

Также депутаты призвали ЕС и международное сообщество немедленно начать расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана во время январских митингов. Речь идет о сообщениях о пытках, произвольных задержаниях, убийствах и ранения мирных граждан.

Депутаты предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ.

В документе рекомендовали институтам Евросоюза при сотрудничестве с Казахстаном ставить в приоритет соблюдение прав человека.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.

В начале января руководство Казахстана ввело режим чрезвычайного положения по всей стране на фоне массовых беспорядков.



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