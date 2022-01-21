Соболь обвинила экс-сотрудницу «Навальный LIVE» в работе на спецслужбы

Экс-юрист ФБК (признан НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь заявила, что бывшая сотрудница YouTube-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова работает на спецслужбы.

Еще один бывший юрист ФБК* Виталий Серуканов заявил, что «ближе, чем Ольга, к Соболь человека не было», Ключникова помогала Соболь «по различным делам, они вместе отдыхали». Позднее Ключникова стала «личной помощницей» Соболь и «несколько лет возглавляла ее личный штаб». Однако «в последнее время у них начались разногласия». По словам Серуканова, «Соболь ревновала – у Ключниковой появилось много управленческих функций, которые раньше были у Любови». «Такой личный конфликт вылился в обвинения в шпионаже», – приводит его слова RT.

Напомним, российские следователи возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова. В августе Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.