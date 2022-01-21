Spiegel – Меркель ответила отказом на предложение Гутерреша поработать в ООН

Ангела Меркель отказалась возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам в структуре ООН, передаёт Der Spiegel. Ранее генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш предложил экс-канцлеру работу в штаб-квартире в Нью-Йорке. Как считает издание, в ООН согласие Меркель и прежде расценивалось как маловероятное.



AP

Ангела Меркель отклонила предложение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о работе в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, пишет Der Spiegel. На прошлой неделе бывший канцлер Германии «позвонила Генеральному секретарю ООН, поблагодарила его и сообщила, что не примет предложение», — рассказали в бюро экс-канцлера.

Гутерреш предложил Меркель возглавить Консультативный совет по глобальным общественным благам, которые «могли ли бы послужить на пользу всему человечеству за пределами национальных границ». Примером глобальных общественных благ является озоновый слой, а также, в зависимости от определения термина, международные нормативные документы — правила безопасности полётов и мировой торговли. В ООН согласие Меркель занять предложенный пост расценивалось как маловероятное, считает издание.

Консультативный совет по глобальным общественным благам — один из флагманских проектов Гутерреша, продвигаемый в рамках реформирования Организации Объединённых Наций. В июле 2021 года Гутерреша переизбрали на второй срок, который начался 1 января 2022 года.

В своём прошлогоднем докладе о преобразовании ООН генеральный секретарь подчеркнул: «Я попрошу Консультативный совет высокого уровня под руководством бывших глав государств и правительств установить глобальные общественные блага и другие сферы общих интересов, в которых наиболее срочно требуются улучшения в управлении».

По словам Гутерреша, пандемия коронавируса выявила «серьёзные пробелы в международном сотрудничестве». Будущий консультативный орган призван способствовать обновлению практик и принципов деятельности на глобальном уровне.

В прошлом году Меркель (ХДС) покинула политику после 16 лет пребывания на посту главы правительства Германии. Её преемником стал социал-демократ Олаф Шольц, пишет Der Spiegel.