Экс-глава МИД Польши – Германия не спешит урегулировать российско-украинский спор

Несмотря на то что именно у Германии есть рычаги экономического давления на Москву, пока она не намерена вносить свой вклад в смягчение международной ситуации. Собственные интересы волнуют её куда больше, нежели мир между Киевом и Москвой, уверен бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский. В беседе с TVP Info он упрекает Берлин и в том, что тот готов продавать оружие любому, но только не Украине.



AP

«Именно Германия несёт ответственность за мирное урегулирование спора между Россией и Украиной. Она состоит в нормандском и в минском форматах, поэтому у неё имеются инструменты давления с целью заключения соглашения», — заявил в интервью TVP Info бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Витольд Ващиковский. В беседе он обратил внимание на то, что Германия — это ключевая страна в Европе, в распоряжении которой находятся инструменты экономического давления на Москву.

По его мнению, хоть тема «Северного потока — 2» выступает наилучшим тому примером, но у обеих стран имеются также и другие экономические проекты. Берлин оказывает влияние на многие такие проекты, которые он мог бы заблокировать или пригрозить блокировкой. При этом Ващиковский упрекает Германию в том, что она выступает страной, которая блокирует введение жёстких санкций, к примеру исключение РФ из банковской системы SWIFT. Немецкие политики уже публично протестовали против таких шагов, напоминает он.



«Германия — это страна, которая не хочет укреплять восточный фланг путём дальнейшего размещения в нашем регионе войск НАТО, в том числе американских», — подчёркивает политик. «Наконец, Германия — это страна, которая блокирует как собственные поставки оружия на Украину, так и затрудняет транспортировку военной техники в Киев», — перечисляет он.

В понедельник Витольд Ващиковский написал на своей странице в Twiter следующее:

«В прошлом году Германия продала оружия более чем на 9 миллиардов евро, среди прочего таким «нуждающимся» странам, как Египет и Сингапур. Украине она отказывает в оружии. В возможном конфликте с Россией нам бы они, наверное, тоже отказали».

Глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что позиция Германии неизменна и ни о каких поставках военной техники для Украины не может быть и речи. Ранее лично сама Ангела Меркель была причастна к блокированию поставок оружия Киеву. «Следовательно, можно сказать, что Германия саботирует помощь Украине и соглашение Украины с Россией. Сегодня их собственные интересы волнуют их куда больше, нежели мир между Киевом и Москвой», — сожалеет экс-министр.

Сообщение о том, что РФ стала вывозить своих дипломатов с территории Украины, он прокомментировал следующим образом: «Возможно, РФ делает это в пропагандистских целях». По его мнению, русские могут намеренно провоцировать мировое сообщество и вводить в заблуждение службы иностранных стран. «Но это также может быть реальным сигналом военных действий. Всю эту информацию необходимо принимать во внимание».

В интервью TVP Info бывший министр напомнил, что в этом году РФ будет отмечать столетие образования Советского Союза. По его мнению, Владимир Путин очень трепетно относится к этой дате, ведь он сам когда-то публично назвал распад СССР величайшей трагедией мировой истории. «Президент РФ сделает всё возможное, чтобы воссоздать мощь своей страны до уровня, которым обладал Советский Союз», — объясняет Ващиковский. «Он будет стремиться к тому, чтобы ещё больше ослабить Украину или даже подчинить её себе, как он это сделал с Белоруссией и делает в отношении Казахстана», — добавляет он.

По мнению Ващиковского, ключевым выступает то, что предпримет в этой ситуации Германия. «Поставка оружия Украине отбила бы у РФ охоту к военным действиям. Следовательно, надо смотреть, что делают американцы. Раз они вмешиваются в дело и предупреждают украинцев, это значит, что ситуация сложная», — резюмирует в TVP Info бывший министр иностранных дел Польши евродепутат Витольд Ващиковский.