 

Замглавы Минтранса Токареву предъявили обвинение по делу о крупном мошенничестве

21.01.2022, 2:04, Новости дня
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Замминистра транспорта Владимиру Токареву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, он заключен в изолятор временного содержания, информирует МВД России.

«Были произведены обыски в служебном кабинете Токарева и его домовладении. Изъяты цифровые носители информации, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Кроме того, произведены обыски в жилище еще одного фигуранта уголовного дела», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что обвинения Токареву предъявлены по прежнему месту работы. «Предварительно установлено, что с 2016 по 2018 год Владимир Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «Спецтрансстрой», в целях хищения денежных средств данной организации в особо крупном размере вовлек в противоправную деятельность ряд лиц из числа руководства ООО «Спецтрансстрой» и ООО «Главстройинвест», иных аффилированных организаций», – уточнили в пресс-центре.

Ранее заместитель министра транспорта Владимир Токарев прибыл в Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу в рамках следственных действий по делу о коррупции.

Напомним, Владимир Токарев начал службу в УВД по Белгородской области в 2000 году. Занимал должности замминистра регионального развития РФ, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первого замгенерального директора ООО «Спецтрансстрой». Токарев назначен на пост замминистра транспорта 26 января 2021 года. Имеет награду – орден «Дружбы».



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