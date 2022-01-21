 

Путин наградил орденами губернаторов Ростовской и Томской областей

21.01.2022, 2:04, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин наградил орденами губернатора Томской области Сергея Жвачкина и главу Ростовской области Василия Голубева за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов и многолетнюю добросовестную работу.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Ростовской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом «За заслуги перед отечеством» 3-й степени Голубева Василия Юрьевича – губернатора Ростовской области… За большой вклад в социально-экономическое развитие Томской области и многолетнюю добросовестную работу наградить Орденом Александра Невского Жвачкина Сергея Анатольевича – губернатора Томской области»,  – говорится в указе президента России.

Сергей Жвачкин, отмечающий в четверг 65-летие, руководит Томской областью с 2012 года. А 64-летний  Василий Голубев возглавляет Ростовскую область с 2010 года.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о награждении первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева орденом Андрея Первозванного. Шаймиеву в четверг исполняется 85 лет.



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