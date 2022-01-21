Байден счел глупым вопрос журналистки о взаимодействии с Путиным

Президент США Джо Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с главой российского государства Владимиром Путиным.

Когда Байден покидал одно из публичных мероприятий, журналистка выкрикнула вопрос: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?». Не уточняется, о какой именно стороне отношений РФ и США она говорила. «До чего же глупый вопрос», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

На днях исполнился год со дня инаугурации 46-го президента США. Средний уровень популярности Байдена за первый год правления составил 48,9% – это ниже показателей за тот же период всех американских лидеров, за исключением Дональда Трампа. За год рейтинг Байдена рухнул почти на десяток пунктов.