 

Байден счел глупым вопрос журналистки о взаимодействии с Путиным

21.01.2022, 2:04, Новости дня
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Президент США Джо Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с главой российского государства Владимиром Путиным.

Когда Байден покидал одно из публичных мероприятий, журналистка выкрикнула вопрос: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?». Не уточняется, о какой именно стороне отношений РФ и США она говорила. «До чего же глупый вопрос», – приводит слова Байдена РИА «Новости».

На днях исполнился год со дня инаугурации 46-го президента США. Средний уровень популярности Байдена за первый год правления составил 48,9% – это ниже показателей за тот же период всех американских лидеров, за исключением Дональда Трампа. За год рейтинг Байдена рухнул почти на десяток пунктов.



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