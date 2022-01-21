Украинские полярники подсчитали пингвинов возле станции “Вернадский”

“На днях биологи 26-й украинской антарктической экспедиции насчитали 2310 взрослых пингвинов и 599 птенцов. То есть у украинских полярников сейчас почти 3 тыс. пингвинососедей”, – говорится в сообщении.

Ученые отметили, что в нынешнем сезоне размножение пингвинов происходило в сложных условиях.

“Акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ к пище. Свою роль сыграли и рекордные снегопады: хоть пингвины и приспособлены к этому, но все же были засыпаны их гнезда. Плюс традиционные нападения хищников. Сейчас количество малышей меньше, чем в предыдущие годы”, – добавили полярники.

https://www.facebook.com/AntarcticCenter/posts/294275446069219

Контекст:

Антарктическая станция “Академик Вернадский” находится на острове Галиндез. Ранее она принадлежала Великобритании и называлась “Фарадей”. 6 февраля 1996 года станция была передана Украине и переименована.

На станции занимаются научными исследованиями по изменению климата, озоновой дыры, реакции животных и растений на потепление.

В конце марта 2021 года на станцию “Академик Вернадский” отправилась 26-я экспедиция. В середине апреля она прибыла в Антарктиду и приняла эстафету от коллег из 25-й экспедиции. Сообщалось, что эта команда – самая молодая среди всех предыдущих экспедиций, она проведет в Антарктике около 13 месяцев.

В июле Украинский антарктический центр объявил набор в 27-ю экспедицию. Анкеты принимали до 3 сентября. В объявлении о наборе подчеркивалось, что правительство в прошлом году увеличило зарплату для полярников в среднем до 54 тыс. грн в месяц, а также что эта экспедиция будет первой, которая отправится на станцию на собственном научно-исследовательском ледоколе.

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