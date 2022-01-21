Radio Canada – Трюдо пообещал оберегать украинцев и сохранять мир во всём мире

Глава канадского правительства Джастин Трюдо сообщил, что обеспокоен перспективой вооружённого конфликта на Украине, но пообещал, что Оттава будет принимать все необходимые меры как в интересах украинского народа, так и для сохранения мира, передаёт Radio Canada. Как отмечается в материале, Канада вместе с тем пока не дала официальный ответ на просьбу Киева о поставках военного оборудования и оружия — даже несмотря на то, что на украинской территории находятся около 200 канадских военных.



AP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду в ходе пресс-конференции, «изначально посвящённой ситуации с пандемией коронавируса в стране», заявил, что «крайне обеспокоен» в связи с обострением обстановки на границе между Россией и Украиной, пишет сайт Radio Canada.

«Да, перспектива вооружённого конфликта на Украине вызывает у нас опасения», — заявил премьер, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли Канада оказывать материальную помощь Киеву.



«Мы крайне обеспокоены позицией российского правительства — в связи с его заявлениями, а также с отправкой солдат на границу с Украиной. Эту обеспокоенность разделяют и наши союзники по всему миру, и правительство Украины», — также отметил Трюдо.

Как напоминает корреспондент Radio Canada, министр иностранных дел страны Мелани Жоли завершила накануне двухдневный визит на Украину. В ходе визита Киев попросил у Оттавы начать поставки военного оборудования и оружия на Украину — как это уже делают его отдельные партнёры, включая США и Великобританию; между тем пока Канада официально на эту просьбу о помощи не отреагировала, пишет журналист.

«Россия пытается найти повод для наращивания своих агрессивных выпадов в адрес Украины, — прокомментировал ситуацию в среду Джастин Трюдо. — Наши решения будут приниматься исходя из того, что будет лучше для украинцев, а также для сохранения мира во всём мире настолько долго, насколько это возможно». «Вооружённые силы Канады, министерство иностранных дел, наши партнёры со всех сторон — мы рассматриваем все каналы и варианты, дабы обеспечить себе возможность обезопасить людей и поддержать жителей Украины», — добавил глава канадского правительства.

По данным Radio Canada, пока на Украине в рамках операции UNIFIER находятся около 200 канадских военных; операция завершается в марте, но ожидается, что вскоре она будет продлена. На этой неделе глава канадского минобороны Анита Ананд провела переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым, в ходе которых подтвердила приверженность Канады суверенитету и территориальной целостности Украины, пишет сайт радиостанции.

Как напоминает читателям автор материала, на востоке Украины ещё с 2014 года, когда в стране произошла «прозападная революция», за которой последовала «аннексия* Крыма Владимиром Путиным», продолжается вооружённый конфликт между украинскими вооружёнными силами и сепаратистами, «которых поддерживает Россия». Между тем несколько недель назад РФ разместила вдоль своей границы с Украиной около 100 тыс. солдат, а также «штурмовые танки и тяжёлую артиллерию», подчёркивает автор. Кремль вместе с тем продолжает отрицать намерение атаковать Украину, отмечает он.



* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).