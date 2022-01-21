Министр обороны Великобритании – Лондон открыт к поставкам дополнительных вооружений Киеву

Как заявил газете Daily Mail министр обороны Великобритании Бен Уоллес, он «не исключает никаких вариантов» помощи Украине. В том числе — дополнительные поставки вооружений, помимо тех, что Лондон уже отправил Киеву для противостояния «российской агрессии». Посольство РФ в Великобритании отметило, что британские поставки вооружений лишь усиливают напряжённость.



AP

Великобритания открыта к дополнительным поставкам оружия на Украину для предотвращения «российского вторжения». Об этом вечером во вторник 18 января заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

По словам главы британского минобороны, Лондон может передать Киеву дополнительные вооружения, помимо 2 тыс. противотанковых ракетных установок, отправленных на этой неделе. Тем временем, как отмечает издание, РФ стянула к границе с Украиной порядка 127 тыс. военных, что Киев и западные страны расценивают как подготовку к вторжению.

В ходе эксклюзивного интервью Daily Mail Уоллес отметил: «Я буду внимательно отслеживать вопрос отправки дополнительных оборонительных вооружений Украине. Не исключаю никаких вариантов помощи в деле самообороны Украины. Великобритания решительно настроена поддерживать Украину, её суверенитет и наши общие интересы. Уже на протяжении восьми лет мы помогаем ей строить оборонный потенциал, и в свете российской агрессии мы решили эту помощь расширить. Великобритания поддерживает своих союзников».

По информации газеты, Россия, со своей стороны, обвинила Лондон в обострении напряжённости из-за его поставок вооружений. Российское посольство в Великобритании написало в Twitter: «Очевидно, что британские поставки оружия смертельного поражения на Украину лишь подольют масла в огонь кризиса и усилят напряжённость».

Киев во вторник потребовал более активных действий со стороны партнёров — «до вторжения, а не после». Так, в интервью британским СМИ министр обороны Украины Алексей Резников заявил: «Наши партнёры могут сделать больше — к примеру, ввести санкции до вторжения, а не после. Давайте покажем Кремлю, что вы понимаете угрозу и что вторжение может очень дорого ему обойтись».

Daily Mail обращает внимание, что Украина, охарактеризовавшая поставки британского оружия как «необходимый первый шаг», поддержит перспективу получения дополнительных вооружений. А это может убедить и другие западные правительства расширить свою помощь Киеву.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду 19 января госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может напасть «очень стремительно». Также глава американской дипломатии призвал Москву выбрать «путь дипломатии и диалога, чтобы мирно урегулировать разногласия».

Днём ранее высокопоставленный чиновник британского оборонного ведомства, ссылаясь на последние разведданые, рассказал журналистам: «Мы твёрдо убеждены, что Путин предпочтёт полноценное вторжение ограниченному наступлению. По сути, он может попытаться захватить столько Украины, сколько сможет, потому что наказание всё равно будет одинаковым». Российский президент осознаёт, что Украина не входит в НАТО, поэтому военного ответа со стороны западных стран не будет, добавляет Daily Mail.

Издание напоминает, что сама Москва планы по вторжению на Украину по-прежнему отрицает.