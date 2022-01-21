США предъявили белорусским чиновникам обвинения в воздушном терроризме

В связи с инцидентом с самолетом Ryanair белорусским чиновникам предъявлены обвинения в воздушном терроризме, сообщило министерство юстиции США.

Обвинение по одному пункту предъявлено гендиректору госпредприятия «Белаэронавигация» Леониду Чуро, его заместителю Олегу Казючицу, а также двум сотрудникам госбезопасности Белоруссии (их фамилии минюст США не указал). Им инкриминируется сговор с целью осуществления акта «воздушного терроризма», передает ТАСС.

Вашингтон подозревает белорусских чиновников в сговоре с целью «использовать ложную угрозу наличия на борту бомбы» и добиться «незаконного изменения маршрута пассажирского рейса с американскими гражданами». Такой шаг, как предполагают в США, был сделан, чтобы «арестовать белорусского диссидента», передает РИА «Новости».

Преступление «влечет за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения и обязательное минимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы», прм этом «максимально возможные наказания в данном случае устанавливаются конгрессом США», сказано в сообщении.

В мае 2021 года самолет Ryanair на пути из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Команду о принятии борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На самолете находился основатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич, который был задержан белорусскими правоохранителями.

На днях Международная организация гражданской авиации (ИКАО) заявила, что информация о минировании была ложной, но не стала приписывать ее распространение какому-либо государству.